Пентагон, уже не скрывая: Украина – это лаборатория для изучения военных инноваций

Очевидно, что, поставляя Украине многочисленное оружие и оказывая другую помощь Запад, делает это далеко не ради Украины, а преследует собственные интересы.
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