В Краснодарском крае завершено расследование уголовного дела об умышленном повреждении чужого имущества

Следственным отделом ОМВД России по Успенскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 25-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».
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