Сафиуллин: туристической перегруженности в Петербурге нет

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии на Северо-Западе Артур Сафиуллин сообщил, что туристической перегруженности в Санкт-Петербурге нет, несмотря на то, что город посетило немалое число людей в этом году.
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