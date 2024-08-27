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Сафиуллин: туристической перегруженности в Петербурге нет

Сафиуллин: туристической перегруженности в Петербурге нет

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии на Северо-Западе Артур Сафиуллин сообщил, что туристической перегруженности в Санкт-Петербурге нет, несмотря на то, что город посетило немалое число людей в этом году.

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