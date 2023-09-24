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Канада пообещала поставить Украине танки Leopard 2A4, но не в ближайшее время

Канада пообещала поставить Украине танки Leopard 2A4, но не в ближайшее время

Канада поставит Украине танки Leopard 2A4 из наличия собственной армии, а также выделит военную помощь на сумму 650 млн.

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Комментарии
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Лариса Абросимова
Можете обещать руине что угодно, когда мы к вам пришлем наши Арматы, чем отбиваться будете???? До чего жы вы глупы, канадцы??? За все свои поступки надо платить когда-нибудь и не думайте что отсидитесь за лужей Сарматы болота не боятся.
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