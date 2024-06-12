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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дэймон Хилл: «Мерседес» должен немного сильнее поддерживать Расселла, как мне кажется»

«Мерседес» должен оказать Расселлу большую поддержку – считает Дэймон Хилл. Чемпион «Формулы-1» 1996 года отметил, что в данный момент «Мерседес» больше занят вопросом утверждения кандидатуры будущей замены Льюиса Хэмилтона.

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