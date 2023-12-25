Ермаков переходит из ЦСКА в «Пари НН»

Нижегородский клуб договорился с армейцами об аренде 20-летнего полузащитника Никиты Ермакова. Журналист Иван Карпов сообщает в соцсетях, что «Пари НН» бесплатно арендует Ермакова на полгода с правом последующего выкупа за 25 миллионов рублей.