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Порядок, государство

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КСИР уничтожил десятки дорогих дронов США. Иран изменил военные реалии

КСИР уничтожил десятки дорогих дронов США. Иран изменил военные реалии

Дрон MQ-9 Reaper считался одним из важных и дорогостоящих беспилотников армии США, пишет Mashregh. Однако в ходе агрессии против Ирана КСИР и армия ближневосточной страны сумели уничтожить большое количество этих птичек, тем самым изменив военные реалии и подорвав военные возможности США.

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