КСИР уничтожил десятки дорогих дронов США. Иран изменил военные реалии

Дрон MQ-9 Reaper считался одним из важных и дорогостоящих беспилотников армии США, пишет Mashregh. Однако в ходе агрессии против Ирана КСИР и армия ближневосточной страны сумели уничтожить большое количество этих птичек, тем самым изменив военные реалии и подорвав военные возможности США.