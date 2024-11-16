ВСУ под Курском лишились дара речи: Сюрприз от "агента Маска" и "секретный звонок Путину"

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Спички - не игрушка

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  • Ингерман Ланская
    дэбилы не могут спокойно существовать, не посмотрев ежедневно на малышеву с ёпрстом... блюют на телик, но упорно смот...Эрнст, может, хва...
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