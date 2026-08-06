Стали известны победители состязаний по спорториентированию памяти Александра Бичаева

Губернатор Василий Анохин: «Спортивное ориентирование – это школа жизни, воспитывающая умение принимать ответственные решения в сложных ситуациях» В нацпарке «Смоленское Поозерье», на берегу озера Рытое, состоялись соревнования по спортивному ориентированию, посвящённые памяти Героя России Александра Бичаева.
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