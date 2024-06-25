­Европа продолжает обдумывать варианты закрытия для России судоходство из Балтики. Новый пакет санкций еще до конца не изучен, ибо публикуется фрагментарно и о всяких рестрикциях мы узнаем лишь из комментариев европейских политиков в соцсетях и СМИ.