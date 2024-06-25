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Татьяна Монтян: Санкции Европы против России: следующий шаг — запрет на танкеры

Татьяна Монтян: Санкции Европы против России: следующий шаг — запрет на танкеры

­Европа продолжает обдумывать варианты закрытия для России судоходство из Балтики. Новый пакет санкций еще до конца не изучен, ибо публикуется фрагментарно и о всяких рестрикциях мы узнаем лишь из комментариев европейских политиков в соцсетях и СМИ.

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