Европа продолжает обдумывать варианты закрытия для России судоходство из Балтики. Новый пакет санкций еще до конца не изучен, ибо публикуется фрагментарно и о всяких рестрикциях мы узнаем лишь из комментариев европейских политиков в соцсетях и СМИ.
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