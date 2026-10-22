Испытания на морозе выявили разницу между ёмкостью и энергией аккумулятора Donut Lab Финская Donut Lab представила результаты испытаний аккумуляторного модуля, который сохранил около 93% энергии при температуре -30 °C, при этом в системе не использовался подогрев или какая-то другая система терморегулирования.
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