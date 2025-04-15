Пентагон ответил на вопрос о возможном сокращении присутствия США в Сирии

Министерство обороны США регулярно перераспределяет военные контингенты в зависимости от необходимых задач, заявил Пентагон 16 апреля в ответ на просьбу прокомментировать информацию о возможном сокращении американского присутствия в Сирии РИА Новости.
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