Кеннеди-младший предостерег Байдена от одобрения ударов ВСУ по России

Бывший кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший обратился к президенту страны Джо Байдену и госсекретарю Энтони Блинкену, призвав их отказаться от одобрения ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) западными ракетами по территории России.
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