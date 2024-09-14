Кеннеди-младший предостерег Байдена от одобрения ударов ВСУ по России

Политика как она есть

Бывший кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший обратился к президенту страны Джо Байдену и госсекретарю Энтони Блинкену, призвав их отказаться от одобрения ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) западными ракетами по территории России.