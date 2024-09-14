Политика как он...
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Политика как она есть

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Кеннеди-младший предостерег Байдена от одобрения ударов ВСУ по России

Кеннеди-младший предостерег Байдена от одобрения ударов ВСУ по России

Бывший кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший обратился к президенту страны Джо Байдену и госсекретарю Энтони Блинкену, призвав их отказаться от одобрения ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) западными ракетами по территории России.

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