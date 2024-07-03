«Моя жизнь — не цирк», — разозленная дочь Заворотнюк о том, как незнакомые врачи в больнице задавали неуместные вопросы о маме

Все эти годы борьбы Анастасии Заворотнюк с болезнью тяжело было всем, кого любила актриса. Ее дети еще с ранних лет испытали на себе славу, когда их мама внезапно стала очень знаменитой благодаря сериалу «Моя прекрасная няня».