Правительство изменит десятки законов для борьбы с кибермошенниками

За грядущие несколько лет Кабинет Министров Российской Федерации собирается скорректировать множество законов таким образом, чтобы пресечь мошенничество в киберпространстве и уменьшить число связанных с этой сферой преступлений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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