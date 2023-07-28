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В Хабаровске девушка погибла в тройном ДТП

В Хабаровске девушка погибла в тройном ДТП

В ночь с 27 на 28 июля в Хабаровске произошло тройное ДТП, в результате которого погибла молодая девушка.

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