На всех законтрактованных объектах дорожники приступили к подготовительным работам

<p> Ранняя контрактация на выполнение дорожно-строительных работ в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» позволила оперативно начать подготовку к началу дорожного сезона в Ивановской области, - сообщили в департаменте дорожного хозяйства и транспорта региона.
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