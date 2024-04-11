На всех законтрактованных объектах дорожники приступили к подготовительным работам

<p> Ранняя контрактация на выполнение дорожно-строительных работ в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» позволила оперативно начать подготовку к началу дорожного сезона в Ивановской области, - сообщили в департаменте дорожного хозяйства и транспорта региона.