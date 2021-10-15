В Тюмени за серию имущественных преступлений задержан ранее судимый местный житель

Сотрудники уголовного розыска ОП № 5 УМВД России по г. Тюмени в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого в краже девяти велосипедов и автомобиля, а также открытом хищении трёх мобильных телефонов.
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