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Конференция «Барьер-2023. Экономика и право, методы и средства, инструменты и технологии»

Конференция «Барьер-2023. Экономика и право, методы и средства, инструменты и технологии»

Эффективное и комплексное противодействие страховому мошенничеству, которое удалось выстроить страховым организациям и страховым союзам, Банку России и правоохранительным органам, позволяет достаточно успешно сдерживать рост и распространение различных видов противоправных действий в страховании.

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