Бунт устроили "опытные из Британии": Таджикистан вычислил провокаторов на заводе в России

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Комментарии
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Evgenija Palette
тем более, что (читайте сообщение) ДИАСПОРЫ ВЫСТАВЛЯЮТ СВОЕГО КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИИ ОТ МУСУЛЬМАН... В Думе  у нас сидят мусульмане. Это - не новость.  НО ЭТО ВЫДВИГАЮТ ДИАСПОРЫ.. И уже написаны кое-какие сведения об этом кандидате ... КТО ЖЕ ЭТО ТАК ЖЕСТКО И ТАК ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ПРОДАЕТ РОССИЮ?
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11 час.
Evgenija Palette
Похоже, мы все - наивные дураки... Говорим, говорим... И все - попусту...
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11 час.
лл
лина любимцева
ВЧЕРА разговаривала с одним знающим человеком. Он сказал, что сейчас Россия захватывается Китаем и Средней Азией. Двери открыты настежь...
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