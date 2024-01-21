Бунт устроили "опытные из Британии": Таджикистан вычислил провокаторов на заводе в России

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тем более, что (читайте сообщение) ДИАСПОРЫ ВЫСТАВЛЯЮТ СВОЕГО КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИИ ОТ МУСУЛЬМАН... В Думе у нас сидят мусульмане. Это - не новость. НО ЭТО ВЫДВИГАЮТ ДИАСПОРЫ.. И уже написаны кое-какие сведения об этом кандидате ... КТО ЖЕ ЭТО ТАК ЖЕСТКО И ТАК ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ПРОДАЕТ РОССИЮ?