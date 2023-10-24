В Башкирии намерены построить порт и открыть авиасообщение между городами

Когда в Агидели появится речной порт, почему жителей башкирских сел беспокоит строительство нового участка трассы М-7, возможно ли наладить авиасообщение внутри региона - на эти и другие вопросы во время делового завтрака в "РГ" ответил первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рифат Шайхутдинов.
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