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Судебные приставы поймали должника по алиментам в поезде

Судебные приставы Свердловской области предотвратили попытку неплательщика алиментов скрыться, задержав его перед отправкой поезда в Новороссийск, сообщается в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области.

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