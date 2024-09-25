Судебные приставы поймали должника по алиментам в поезде

Судебные приставы Свердловской области предотвратили попытку неплательщика алиментов скрыться, задержав его перед отправкой поезда в Новороссийск, сообщается в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области.
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