Володин заявил о попытке демократов США оправдать свое поражение на выборах за счет России

Представители Демократической партии США пытаются оправдать свое поражение на выборах в Конгресс, которые состоятся 8 ноября, поэтому начали снова обвинять Россию во вмешательстве, написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Представители Демократической партии США пытаются оправдать свое поражение на выборах в Конгресс, которые состоятся 8 ноября, поэтому начали снова обвинять Россию во вмешательстве, написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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