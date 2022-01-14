Белый дом призвал судить арестованных в России хакеров из REvil

ВАШИНГТОН, 15 янв – РИА Новости. Администрация США ожидает, что арестованные в России два члена хакерской группировки REvil предстанут перед правосудием, заявила в пятницу журналистам высокопоставленная представительница американских властей.
ВАШИНГТОН, 15 янв – РИА Новости. Администрация США ожидает, что арестованные в России два члена хакерской группировки REvil предстанут перед правосудием, заявила в пятницу журналистам высокопоставленная представительница американских властей.
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