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Белый дом призвал судить арестованных в России хакеров из REvil

Белый дом призвал судить арестованных в России хакеров из REvil

ВАШИНГТОН, 15 янв – РИА Новости. Администрация США ожидает, что арестованные в России два члена хакерской группировки REvil предстанут перед правосудием, заявила в пятницу журналистам высокопоставленная представительница американских властей.

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