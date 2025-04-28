В России предупредили о недопустимости завышения цен на мясо перед праздниками

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предупредила крупные торговые сети и отраслевые объединения о недопустимости необоснованного повышения цен на мясо, в Telegram-канале службы 28 апреля 2025 года.
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