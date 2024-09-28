Милош Бикович признался, что ему тяжело жить на три страны

Сербскому актеру Милошу Биковичу приходится жить в Белграде, Черногории и Москве. В конце прошлого года Милош Бикович заключил брак с Иваной Малич, а вскоре у них родился первенец, которого назвали Василием.
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