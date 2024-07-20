Коц: Белоусов пообещал построить укрытия от ракет для военных самолетов

Встречаясь с военкорами, глава оборонного ведомства Российской Федерации Аднрей Белоусов проинформировал о том, что он возведёт специализированные бронированные ангары, в которых будут находиться истребители.
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