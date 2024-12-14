Оппозиция в Германии захотела лишить украинцев пособий по безработице

Немецкая оппозиция пообещала остановить прием нелегальных мигрантов Немецкий оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в предвыборной программе в случае победы на досрочных выборах в Бундестаг пообещал остановить прием нелегальных мигрантов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии