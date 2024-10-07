Российским путешественникам рассказали, что нельзя увозить с собой с экзотических курортов

Когда заканчивается отпуск, путешественники начинают судорожно искать сувениры для родных и друзей. Однако далеко не все понравившиеся вещи можно увезти с собой на курортах существуют ограничения и запреты, о которых стоит помнить.
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