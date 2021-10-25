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Министр науки региона ФРГ поддержала использование ИИ для эпидемиологии

Министр науки региона ФРГ поддержала использование ИИ для эпидемиологии

Строительство центра искусственного интеллекта для немецкого института Роберта Коха в городе Вильдау поддержала министр науки федеральной земли Бранденбург Маня Шюле 25 октября, сообщает немецкое новостное агентство Deutsche Presse Agentur (dpa).

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