Министр науки региона ФРГ поддержала использование ИИ для эпидемиологии

Строительство центра искусственного интеллекта для немецкого института Роберта Коха в городе Вильдау поддержала министр науки федеральной земли Бранденбург Маня Шюле 25 октября, сообщает немецкое новостное агентство Deutsche Presse Agentur (dpa).
Строительство центра искусственного интеллекта для немецкого института Роберта Коха в городе Вильдау поддержала министр науки федеральной земли Бранденбург Маня Шюле 25 октября, сообщает немецкое новостное агентство Deutsche Presse Agentur (dpa).
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