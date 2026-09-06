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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Масалитин о ЦСКА: «Не верю, что Игдисамов сможет привести команду к трофеям. Я не увидел целостной игры – хорошо, что очки удается набирать, но фарт когда-то закончится»

Экс-форвард ЦСКА Валерий Масалитин не верит в успех Дмитрия Игдисамова на посту главного тренера клуба.

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