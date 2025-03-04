«Не можем придумать, как законно использовать замороженные активы России»: Стармер

Британское правительство столкнулось с дилеммой в отношении заблокированных российских активов. Великобритания хотела бы использовать замороженные средства России, но не может придумать, как реализовать это с юридической точки зрения.
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