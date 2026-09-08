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Паралимпияче Динар Мифтахов: «Төшенкелеккә бирелмәдек. Яшибез. Яшәргә кирәк»

Паралимпияче Динар Мифтахов: «Төшенкелеккә бирелмәдек. Яшибез. Яшәргә кирәк»

«Яратып эшләгән эшеңдә генә нәтиҗәгә ирешәсең», – ди армрестлинг буенча күп тапкыр Россия чемпионы, Европа һәм дөнья чемпионатларының бронза призёры, паралимпияче Динар Мифтахов.

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