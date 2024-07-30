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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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НБА представила подборку лучших моментов Матаса Бузелиса в Летней лиге

НБА представила подборку лучших моментов Матаса Бузелиса в Летней лиге

11-й номер драфта-2024 из «Чикаго» набирал 16,4 очка и 4,2 подбора в среднем за игру в 5 матчах турнира.

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