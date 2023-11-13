Кремль определяется с выборами, что инвестбанки прогнозируют по ставкам, иностранным акционерам дадут плохой выбор

За месяц до назначения даты президентских выборов контуры участия в них Владимира Путина все понятнее — как и новой мобилизации электората НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL.