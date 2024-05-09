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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Дело — труба: Microsoft заключила со Stockholm Exergi крупнейшую в мире сделку по захвату...

Дело — труба: Microsoft заключила со Stockholm Exergi крупнейшую в мире сделку по захвату...

Дело — труба: Microsoft заключила со Stockholm Exergi крупнейшую в мире сделку по захвату углекислоты прямо из выхлопа ТЭСКомпания Stockholm Exergi объявила о подписании с Microsoft крупнейшей в мире сделки по прямому захвату углерода.

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