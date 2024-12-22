МВФ назвал три новых условия для продолжения финансирования Украины

МВФ продолжит финансирование Украины только при соблюдении трех новых условий.Международный валютный фонд добавил три новых условия, необходимых для того, чтобы Украина в дальнейшем могла получать финансовую поддержку.
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