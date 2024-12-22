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Царьград

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МВФ назвал три новых условия для продолжения финансирования Украины

МВФ назвал три новых условия для продолжения финансирования Украины

МВФ продолжит финансирование Украины только при соблюдении трех новых условий.Международный валютный фонд добавил три новых условия, необходимых для того, чтобы Украина в дальнейшем могла получать финансовую поддержку.

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