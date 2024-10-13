Вакарчуку сейчас надо уйти на фронт вместе с теми, кого повязали на его концерте

Дмитрий Петровский, писатель, сценарист, публицист, автор Telegram-канала «Fantastic Plastic Machine» прокомментировал каналу «Специально для RT» скандальную ситуацию с облавой на мужчин на концерте Святослава Вакарчука и его последовавшее одобрение действий ТЦК.