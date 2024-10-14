Мишустин показал, что Россия будет продавать странам БРИКС

В странах БРИКС будет появляться все больше российских товаров. Премьер-министр Михаил Мишустин на международном форуме «Сделано в России» отметил высокий экспортный потенциал РФ в целом ряде сфер, от машиностроения и АПК до производства лекарств и косметики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии