Мишустин показал, что Россия будет продавать странам БРИКС

В странах БРИКС будет появляться все больше российских товаров. Премьер-министр Михаил Мишустин на международном форуме «Сделано в России» отметил высокий экспортный потенциал РФ в целом ряде сфер, от машиностроения и АПК до производства лекарств и косметики.