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Александру Розенбауму исполнилось 75 лет: биография и творчество народного артиста России

13 сентября 2026 года Александр Яковлевич Розенбаум отметил 75-летие. Родившийся в Ленинграде в 1951 году, он стал одним из самых узнаваемых российских авторов-исполнителей.

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