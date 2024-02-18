Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

156 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надя Григорченко
    Вряд ли у нас найдётся журналист с такой харизмой. Буйные есть, но всё женщины...Киселев направил ...
  • mila ермилова
    Именно Киселев? Гмм... Может, он и сошел бы , но как все же ему не хватает харизмы! В отличие от ТакераКиселев направил ...
  • Владимир Моргунов
    РЕЧЕВКАМИ-МЫ ЗДЕСЬ ВЛАСТЬ...И СОПЛЯКИ ОРАЛИ ВМЕСТЕ С ПОПОМ ГАПОНОМ...От блогера до зак...

Медведев предупредил о глобальной войне при развале России

Медведев предупредил о глобальной войне при развале России

По его словам, россиянам хватит "на это духу", так как "на карту будет поставлено исчезновение тысячелетней страны" Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что поражение в конфликте на Украине и возвращение двух стран к границам 1991 года приведет "к глобальной войне с западными странами с применением всего стратегического арсенала".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх