Медведев предупредил о глобальной войне при развале России

По его словам, россиянам хватит "на это духу", так как "на карту будет поставлено исчезновение тысячелетней страны" Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что поражение в конфликте на Украине и возвращение двух стран к границам 1991 года приведет "к глобальной войне с западными странами с применением всего стратегического арсенала".