Минздрав впервые составил список лекарств, не рекомендованных к употреблению за рулем

Минздрав впервые составил список лекарств, не рекомендованных к употреблению водителями. В него вошли порядка двухсот безрецептурных препаратов, не относящихся к перечню наркотических или психотропных, в том числе популярные у населения жаропонижающие и обезболивающие средства.