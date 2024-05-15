Минздрав впервые составил список лекарств, не рекомендованных к употреблению за рулем

Минздрав впервые составил список лекарств, не рекомендованных к употреблению водителями. В него вошли порядка двухсот безрецептурных препаратов, не относящихся к перечню наркотических или психотропных, в том числе популярные у населения жаропонижающие и обезболивающие средства.
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