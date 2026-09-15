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Индийские акции открылись ростом, несмотря на нефть выше $100

Индийские акции открылись ростом, несмотря на нефть выше $100

Индийский фондовый рынок начал 15 сентября ростом: Nifty 50 и Sensex прибавили на открытии, несмотря на сохраняющиеся высокие цены на нефть.

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