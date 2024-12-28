Жуткое групповое убийство в Тверской области: жертвами стали дети в возрасте до семи лет

В пятницу, 28 декабря, на территории садоводческого товарищества «Межурка», расположенного в Калининском муниципальном округе Тверской области, были обнаружены тела четырех малолетних детей с признаками насильственной смерти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии