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Пентагон заявил о недостатке средств для наращивания сил на Ближнем Востоке

Пентагон заявил о недостатке средств для наращивания сил на Ближнем Востоке

У министерства обороны США нет средства для наращивания военного присутствия на Ближнем Востоке. Об этом во вторник, 28 ноября, сообщила газета Politico со ссылкой на представителя ведомства Криса Шервуда.

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