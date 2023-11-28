Пентагон заявил о недостатке средств для наращивания сил на Ближнем Востоке

У министерства обороны США нет средства для наращивания военного присутствия на Ближнем Востоке. Об этом во вторник, 28 ноября, сообщила газета Politico со ссылкой на представителя ведомства Криса Шервуда.
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