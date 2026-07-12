SEB: птицы могут восстанавливать свою кровь с помощью "отходов" метболизма

Ученые из Оклендского университета в Новой Зеландии выяснили, что птицы обладают особым механизмом восстановления крови, который позволяет им быстрее возвращать поврежденный гемоглобин в рабочее состояние.
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