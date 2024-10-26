Sony Pictures выпустит продолжение фильма “Бриллиантовый полицейский” с Мартином ЛоуренсомИздание Deadline сообщает о том, что студия Sony Pictures начала работу над сиквелом фильма “Бриллиантовый полицейский”, который вышел в 1999 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)