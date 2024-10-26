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Sony Pictures выпустит продолжение фильма “Бриллиантовый полицейский” с Мартином...

Sony Pictures выпустит продолжение фильма “Бриллиантовый полицейский” с Мартином...

Sony Pictures выпустит продолжение фильма “Бриллиантовый полицейский” с Мартином ЛоуренсомИздание Deadline сообщает о том, что студия Sony Pictures начала работу над сиквелом фильма “Бриллиантовый полицейский”, который вышел в 1999 году.

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