Боец ВС РФ «Борода»: ВСУ безуспешно пытаются прорваться под Артемовском

Украинские войска постоянно пытаются прорвать линию обороны ВС РФ на артемовском направлении, рассказал в беседе с РИА Новости командир расчета гаубицы «МСТА-Б» 150-й дивизии Южного военного округа с позывным «Борода».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии