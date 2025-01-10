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Царьград

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Подмосковье получило эндоскопы на 1,1 млрд рублей для точной диагностики

Подмосковье получило эндоскопы на 1,1 млрд рублей для точной диагностики

В 2024 году в больницы Подмосковья поступило эндоскопическое оборудование на 1,1 млрд рублей. Оно позволит проводить точную диагностику и малоинвазивные операции.

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