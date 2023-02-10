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Анна Щербакова: «Я нахожусь в постоянном поиске. Пробую себя в разных новых вещах, но по-прежнему понимаю, как люблю фигурное катание»

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала, как попала в фигурное катание. «Инна увидела по телевизору фигурное катание и попросила маму записать ее в секцию.

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